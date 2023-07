Kamer besluit pas na de zomerstop over ‘geparkeerde’ onderwerpen

De Kamer gaat zich niet eind deze maand, maar pas na de zomerstop buigen over welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Op deze dossiers zal het inmiddels demissionaire kabinet dan nauwelijks nieuw beleid maken, en de Kamer zal hierover geen grote debatten voeren. Kamervoorzitter Vera Bergkamp had eerder voorgesteld om op 27 juli te stemmen over de onderwerpen.

In aparte vergaderingen zullen partijen de lijsten samenstellen met onderwerpen die ‘op ijs’ worden gezet. Deze veelal politiek gevoelige dossiers zullen naar verwachting vertraging oplopen. Het kabinet heeft immers zijn ontslag ingediend en is daarmee demissionair. Dat betekent ook dat bewindslieden terughoudender zijn met nieuwe plannen.

In de regel houdt een demissionair kabinet zich alleen met lopende zaken bezig. De vele grote ambities van Rutte IV zullen dan ook op zich laten wachten. Sommige zaken gaan wel door, om het land draaiende te houden.

Premier Mark Rutte zelf noemde specifiek de steun aan Oekraïne, de afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsproblematiek in Groningen als dossiers die niet gehinderd mogen worden door de kabinetsval.

De verkiezingen worden waarschijnlijk half november gehouden, maar ook daarna is het kabinet nog demissionair. Pas als er een nieuw kabinet is gevormd en beëdigd, heeft dat nieuwe kabinet weer volledige slagkracht. Dit kan vele maanden duren.