Kamer trapt alvast de campagne af met fel debat over val kabinet

De Tweede Kamer was net met zomervakantie en zou pas op dinsdag 5 september terugkomen. Maar door de val van het kabinet roept voorzitter Vera Bergkamp de Kamerleden slechts enkele dagen na het begin van de zomerstop weer bijeen. Het debat zal gaan over de val van het kabinet, het onderwerp waarover Rutte IV viel (migratie) en hoe de tijd tot de verkiezingen eruit zal zien. Die verkiezingen worden in het najaar verwacht en politieke partijen trappen naar verwachting maandag al de campagne af.

Tal van partijen stuurden de afgelopen dagen mails naar partijleden met de boodschap dat ze klaar zijn voor de verkiezingen. Bovendien wordt in politiek Den Haag al flink naar elkaar gewezen: oppositiepartijen geven premier Mark Rutte en zijn VVD de schuld van de val van zijn kabinet. Maar ook vanuit het CDA was te horen dat de inmiddels demissionaire minister-president zich “onverantwoord” heeft gedragen. Een groot deel van de oppositie wil Rutte naar huis sturen, maar om voor zo’n motie een meerderheid te krijgen, zou minstens één coalitiepartij haar steun moeten uitspreken.

Hoewel veel partijen benadrukken klaar te zijn voor de campagnemodus, zal de Kamer eerst moeten besluiten hoe de demissionaire periode (tussen het ontslag van het oude en de beëdiging van het nieuwe kabinet) eruit zal zien. Kamerleden besluiten de komende weken welke onderwerpen controversieel worden verklaard en voorlopig niet zullen worden behandeld. Maar er zal hoe dan ook een begroting voor 2024 moeten komen, die op Prinsjesdag in september klaar moet zijn. Het demissionaire kabinet zal ook daarvoor steun moeten vinden bij de oppositiepartijen, die nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Rutte legt maandagochtend eerst een verklaring af aan de Tweede Kamer over de val van zijn kabinet, waarna oppositieleider Geert Wilders officieel een debat zal aanvragen. Dat zal, met twintig fracties en politieke spanningen die hoog oplopen, zeker de hele dag duren. Rutte zal uitleg moeten geven over de ontstane kabinetscrisis en zijn eigen rol erin.