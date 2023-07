Klaver: respect voor stap van Rutte, historisch moment

GroenLinksleider Jesse Klaver spreekt van “een historisch moment”. Hij heeft respect voor het besluit van VVD-leider Mark Rutte om niet meer verder te gaan in de politiek. Dit betekent ook dat de motie van wantrouwen tegen hem van tafel is, aldus Klaver. Hij wilde dat Rutte zo snel mogelijk zou stoppen.

Klaver heeft er nu vertrouwen in dat Rutte in de demissionaire periode toch zijn kabinet kan leiden. Eerder was het “vertrouwen weg dat hij demissionaire periode kon leiden, want hij stelde zich niet op als premier, maar als partijleider”. Nu hij volgens Klaver zo duidelijk heeft aangegeven dat hij het VVD-belang niet centraal stelt, is het vertrouwen terug.

Als goede zaken die Rutte deed, memoreert Klaver aan de MH17-ramp. “Dat was heel groot, maar nu past me vooral te zeggen: dank je wel. Hij heeft een belangrijk deel van zijn leven aan de politiek gewijd.”