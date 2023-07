Klimaatorganisaties vinden vertrek Rutte enige juiste beslissing

Dit is de enige juiste beslissing, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie over demissionair premier Mark Rutte die vertrekt als lijsttrekker van de VVD. “De vier kabinetten-Rutte hebben gefaald in het maken van goed klimaatbeleid.” Ook Greenpeace-directeur Andy Palmen vindt dat het vertrek van Rutte ruimte zal geven “voor nieuw en modern leiderschap”.

Pols zegt dat grote vervuilende bedrijven onder Rutte “vrij spel” hadden in “het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering”. De directeur denkt dat Ruttes vertrek de deur kan openen voor een nieuwe koers. “Voor een klimaatrechtvaardig Nederland, waarin mensen weer vóór bedrijven komen.”

Ook Palmen kijkt uit naar een nieuwe periode “waarin de problemen van ons land echt opgelost worden, want wij, de mensen, de natuur en het klimaat kunnen niet wachten”. Ook zegt hij dat “ons land niet heeft stilgestaan op gebied van klimaat, maar de actie, actie, actie die Rutte verkondigde op de klimaattop van Glasgow hebben we gemist”.