Kuiken: toch dank en respect voor ‘onbezonnen’ Rutte

PvdA-leider Attje Kuiken heeft gemengde gevoelens bij het vertrek van demissionair premier Mark Rutte uit de landelijke politiek. Zij vindt nog steeds dat hij zijn kabinet “onbezonnen” in een crisis heeft gestort over het asielbeleid, maar spreekt ook dank uit voor zijn jaren als premier en respect voor zijn besluit om te stoppen.

De Tweede Kamer debatteert de hele dag over de val van het kabinet, maar wat Kuiken betreft “is de angel eruit” nu duidelijk is dat Rutte niet terugkeert als premier. Het is nu aan de Tweede Kamer om “samen moeilijke besluiten te nemen”, totdat er na de verkiezingen een nieuw kabinet zit. “Het is tijd voor een andere koers”, aldus de PvdA-voorvrouw.