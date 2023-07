Man doodgeschoten in Eindhoven, verdachte voortvluchtig

Op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven is maandagmiddag een man overleden aan de verwondingen die hij opliep door een schietpartij. De politie is nog op zoek naar de verdachte, “maar die is nog niet in zicht”, zei een woordvoerder.

Rond 15.00 uur werd een traumahelikopter gealarmeerd voor het kamp op de Heezerweg. Pogingen de man te reanimeren waren vergeefs. De politie probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Op het kamp staan veel patrouillewagens van de politie en enkele ambulances.