Omtzigt: vertrek Rutte kan bijdragen aan fatsoenlijk landsbestuur

Volgens onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft Mark Rutte zich “keihard ingezet” voor Nederland. “Maar de afgelopen twee jaar ging het niet meer vloeiend”, zegt Omtzigt tegen de NOS in een reactie op het vertrek van de VVD-leider.

Rutte zei maandagochtend in de Tweede Kamer dat hij niet terugkeert als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen. Dat deed de demissionaire premier in een verklaring aan het begin van het debat over de val van zijn vierde kabinet.

“Het is in het belang van het land dat er een fatsoenlijk landsbestuur gaat ontstaan, en dat was er de afgelopen weken niet meer”, aldus Omtzigt. Het vertrek van Rutte kan bijdragen aan een fatsoenlijk bestuur, denkt hij. “Maar de situatie hier in Den Haag is nog zeer volatiel.”

Omtzigt stapte twee jaar geleden uit het CDA, omdat hij zich in die partij onvoldoende gesteund voelde. Vrijdag zei hij nog niet te weten of hij aan de aanstaande verkiezingen zal meedoen.