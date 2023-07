Oppositie over vertrek van Rutte: verstandig besluit

Een wijs besluit, vindt de oppositie de beslissing van premier en VVD-leider Mark Rutte om de politiek te verlaten. “Rutte keert niet terug in volgend kabinet! Een heel verstandig besluit”, aldus BBB-leider Caroline van der Plas. De VVD-leider kondigde maandag zijn vertrek uit de politiek aan.

Het zijn precies dezelfde woorden die ook SP-leider Lilian Marijnissen gebruikt. Volgens haar is het besluit “goed voor Nederland. Nu is het tijd voor eerlijke politiek.” Volgens Wybren van Haga van Groep Van Haga heeft Rutte “het enige goede besluit” genomen.

Volgens Kees van der Staaij van de SGP heeft Rutte “duidelijk zijn stempel gedrukt op de Nederlandse politiek. Hij vervulde zijn ambt met verve, ook in zware tijden. Kritiek op zijn beleid neemt de grote waardering voor zijn persoon en inzet voor de publieke zaak niet weg”.

Volgens DENK-leider Farid Azarkan neemt Rutte de “juiste beslissing op het verkeerde moment. Rutte had veel eerder moeten opstappen. Deze premier heeft te veel kapot gemaakt.” Ook Forum voor Democratie vindt dat Rutte “veel te laat” vertrekt. “Nederland blijft in brokstukken achter.”

“Rutte. Veel mensen kennen geen andere premier. Respect voor zijn besluit, de enige verstandige keuze”, laat Laurens Dassen van Volt weten. Sylvana Simons (BIJ1) zei tegen de NOS dat het vertrek van Rutte “goed nieuws is voor dit land. Ik denk dat het tijdperk Rutte klaar is, geweest is en de hoop mag verrijzen op beter”.