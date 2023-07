Ouwehand prijst CU: niet laten intimideren door ‘power play’ VVD

Partijleider Esther Ouwehand van de partij voor de Dieren is vol lof over de Tweede Kamerfractie en de bewindslieden van de ChristenUnie. Die hebben het “fantastisch gedaan”, vindt zij. “Ze bleven staan voor wat voor ons allemaal vanzelfsprekend zou moeten zijn: fundamentele rechten van kwetsbare mensen die vluchten uit oorlogsgebied.”

De kleinste regeringspartij heeft zich volgens Ouwehand “niet laten intimideren door power play van de VVD”, door ook onder hoge druk niet in te stemmen met een beperking van de mogelijkheden tot gezinshereniging voor erkende vluchtelingen. Het leidde eind vorige week tot de val van het vierde kabinet-Rutte.

Over Rutte zelf – de demissionaire premier kondigde maandag zijn vertrek uit de politiek aan – is Ouwehand vooral kritisch. Ze vindt hem “een aimabele man”, die hard gewerkt heeft, “ik zou het hem niet nadoen”, maar verwijt hem nog altijd dat hij in de felle Kamerdebatten in de periode vlak na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 niet de waarheid vertelde.

Ouwehand ziet tal van onderwerpen waarover Rutte had kunnen – of moeten – opstappen, zoals het toeslagenschandaal of het vernietigende eindverslag van de parlementaire enquĂȘte over de aardgaswinning in Groningen. Dat het kabinet nu gevallen is over asiel, noemt zij “een verhaal van niks”. Zij verwijt de VVD “plat, cynisch opportunisme om de volgende verkiezingen te winnen”.