Provincies helpen veehouders met bescherming tegen wolven

Diverse provincies helpen boeren bij het beschermen van hun dieren tegen wolven. Zo bieden Drenthe, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Friesland subsidies aan voor het nemen van preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van rasterhekwerken. In de buurt van het Drentse dorp Wapse werd zondag een wolf afgeschoten, nadat het dier een schapenboer had verwond. De wolf, een beschermde diersoort, liep binnen de afrastering van de schapenhouderij.

Drenthe had sinds vorig jaar al een subsidiepot van in totaal 800.000 euro voor schapen- en geitenhouders om wolfwerende rasters aan te schaffen. De provincie breidde die regeling dit jaar met 400.000 euro uit voor houders van overige hoefdieren (paarden, runderen, varkens en alpaca’s). Volgens een woordvoerder is al “honderden keren” gebruikgemaakt van de subsidieregeling. Drenthe is ook een van de provincies met een zogeheten wolvenconsulent, die boeren helpt met het nemen van maatregelen.

Onder meer Overijssel, Groningen en Zeeland bieden ‘noodsets’ aan: nylon netten met een stroomklok (schrikdraad). Veehouders kunnen die sets lenen als er een wolf in de buurt rondzwerft. “We bieden dit nu zo’n 1,5 jaar en in die tijd is er vier of vijf keer gebruik van gemaakt”, zegt ecoloog Mark Zekhuis, die namens Landschap Overijssel de wolvensituatie in de provincie monitort. “Op dit moment hebben we geen aanwijzingen dat er in Overijssel een wolf rondzwerft. Anders hadden we wel ergens wolvenkeutels gezien of meldingen van schade gehad.” Enkele maanden geleden is op enkele plekken wel een wolf gesignaleerd in Overijssel.

In Friesland lobbyt de Stichting Wolvenhek Frysl├ón al enkele jaren voor het plaatsen van een stevig hekwerk rond alle weidegrond in Friesland. Voorzitter Jehan Bouma wil op korte termijn met de gedeputeerde in de nieuwe coalitie hierover praten. “Op eigen houtje krijgen we dit niet gerealiseerd. We kijken heel nadrukkelijk naar de provincie”, aldus Bouma.

De stichting wil dat er tussen de 150 en 200 kilometer rasterhekwerk komt om vee te beschermen tegen de wolf, die de afgelopen jaren ook in Friesland is gesignaleerd. Bouma: “Je moet alle neuzen dezelfde kant op krijgen. De noodzaak wordt steeds groter, dat bleek zondag in Drenthe wel weer. Hopelijk komt het niet te laat.”

Volgens Bouma heeft een Friese veehouder wiens schapen zijn aangevallen door een wolf een rechtszaak aangespannen, met ondersteuning van de stichting. De zaak dient naar verwachting pas volgend jaar.