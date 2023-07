Rutte: niet meer beschikbaar als lijsttrekker VVD

Demissionair premier Mark Rutte is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meer beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft Rutte gezegd aan het begin van het debat in de Tweede Kamer over de val van zijn vierde kabinet.

“Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren”, zegt Rutte, verwijzend naar de ruzie in de coalitie over het asielbeleid die hij persoonlijk op de spits zou hebben gedreven. “Het enige antwoord is: Nederland. Mijn positie is daaraan is volstrekt ondergeschikt.”

Als na de Tweede Kamerverkiezingen van komend najaar een nieuw kabinet is aangetreden, zal Rutte de politiek verlaten. Hij heeft er dan dertien jaar opzitten als premier en zeventien jaar als politiek leider van de VVD.