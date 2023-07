Rutte: pakket zonder nareisbeperking ‘niet betekenisvol genoeg’

Demissionair premier Mark Rutte erkent dat er in het kabinet een groot aantal maatregelen op tafel lag om grip te krijgen op de asielinstroom. Maar zonder een beperking van de nareismogelijkheden voor gezinsleden van oorlogsvluchtelingen, zou een pakket volgens de VVD-leider “niet betekenisvol genoeg” zijn geweest.

De rem op gezinshereniging was volgens Rutte “zeer bepalend voor het succes van het pakket”, dat anders “te licht” zou zijn. Er komen enkele duizenden mensen via deze weg aan in Nederland, aldus de minister-president. Hij wijst ook op het indirecte effect: de maatregel zou Nederland minder aantrekkelijk maken als eindbestemming voor vluchtelingen die in Europa aankomen.

De demissionaire premier zegt begrip te hebben voor de grens die regeringspartner ChristenUnie heeft getrokken als het gaat om beperkingen op gezinshereniging. Maar zijn eigen partij kon er dus niet mee leven als zo’n beperking zou uitblijven. “Waarom is die opvatting minder waard?” vraagt hij zich af.

Toen de standpunten van ChristenUnie en VVD duidelijk werden, is al “tegen elkaar uitgesproken dat we er mogelijk niet uit komen”. Toch wilde het kabinet “verder puzzelen”. Dat bleek uiteindelijk vergeefs: op vrijdag viel het kabinet over de asielruzie.

Rutte bestrijdt dat de partijen het over de rest van het asielpakket al zo goed als eens waren. “Het was zeker nog niet af, er waren nog hele lastige punten op te lossen.”