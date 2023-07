School in Amsterdam tijdelijk ontruimd om achtergelaten vuurwerk

In de Amsterdamse wijk Buitenveldert is maandagochtend een school tijdelijk ontruimd geweest door niet-ontploft zwaar vuurwerk, dat was achtergebleven bij een poging tot inbraak de nacht ervoor. In de nacht van zondag op maandag is rond 00.50 uur geprobeerd met explosieven in te breken bij de school, wat niet lukte. De volgende ochtend werd het zware vuurwerk gevonden, waarop de school kort is ontruimd.

Zondagavond zijn tussen 22.00 en 23.00 uur twee verdachten bij de school gezien. Diezelfde personen zijn ook gezien na een explosie op de Ceintuurbaan in Amsterdam-Zuid. Rond 04.20 uur werd in die straat de toegangsdeur van een hardware-winkel geforceerd met explosieven. Door de knal raakte de voordeur van de winkel flink beschadigd en was er kort brand. Er zijn goederen meegenomen uit de winkel, wat precies is niet bekendgemaakt. Er vielen geen gewonden.

Na de ontploffing bij de hardware-winkel renden de twee verdachten over de Ceintuurbaan in de richting van de Rustenburgerstraat. Ook reed kort na de inbraak een auto met gedoofde lichten over de Ceintuurbaan in de richting van de Van Ostadestraat/Amsteldijk. Zowel de verdachten als de auto zijn nog niet gevonden.

Diezelfde nacht was er ook nog een explosie in Amsterdam-West. In De Schaapherderstraat ging een explosief af bij de gemeenschappelijke voordeur van een appartementencomplex, aldus een woordvoerder van de politie. Door de ontploffing zijn de deur en een aantal ramen beschadigd. Niemand raakte gewond. Of bij deze explosie dezelfde personen betrokken zijn en of er een verband is, is niet bekend.