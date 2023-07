Vakbond CNV: stabiel landsbestuur verder weg dan ooit

Vakbond CNV roept de politiek op om Nederland niet te laten vervallen in bestuurlijke chaos. Daarmee reageert CNV-voorzitter Piet Fortuin op de aankondiging dat demissionair premier Mark Rutte niet meer terugkeert als lijsttrekker van de VVD.

Volgens de bond moet de politiek alles op alles zetten om het land regeerbaar te houden. “De miljoenen Nederlanders die nu in een flexcontract vastzitten of niet rond kunnen komen, mogen niet de dupe worden van dit politieke spel”, stelt Fortuin. “De arbeidsmarkt, het klimaat, migratie – al deze problemen schreeuwen om een stabiel landsbestuur. Deze stabiliteit is vandaag verder weg dan ooit.”

Fortuin benadrukt dat het landsbelang voor moet gaan. “We roepen de politiek op om de schouders eronder te zetten.”