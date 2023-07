Wilders: dapper besluit van Rutte, motie van wantrouwen van tafel

Demissionair premier Mark Rutte heeft een “dapper besluit” genomen door zijn vertrek uit de politiek aan te kondigen, vindt Geert Wilders. De PVV-voorman spreekt van “het einde van een tijdperk” en zegt, ondanks de vaak felle politieke ruzies die zij samen uitvochten, ook waardering te hebben voor de scheidende VVD-leider.

“Ik heb er respect voor dat hij, niet met onze idee├źn, maar toch, wel voor Nederland zijn best heeft gedaan”, zegt Wilders. “Ik had op bijna alles andere keuzes gemaakt, maar ik ben ervan overtuigd dat hij vond dat hij voor Nederland het beste deed.”

Wilders brengt in herinnering dat zijn partij als gedoogpartner betrokken was bij het eerste kabinet van Rutte. Hij spreekt van “een goede samenwerking”. Rutte I kwam uiteindelijk ten val doordat de PVV niet bereid was extra bezuinigingen voor haar rekening te nemen. Rutte is Wilders dat overigens altijd na blijven dragen.

De motie van wantrouwen waarvan Wilders al had aangekondigd dat hij die zou indienen tijdens het debat over de val van het kabinet, is wat hem betreft van tafel. “Het tijdperk van Rutte houdt op”, zegt hij, en dat was volgens hem precies het doel van die motie.