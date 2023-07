Wopke Hoekstra prijst tomeloze inzet van Rutte

CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra prijst de tomeloze inzet van premier en VVD-leider Mark Rutte. Die keert niet terug in de politiek, maakte hij maandag bekend in een debat over de val van zijn kabinet.

“Ongelooflijk veel respect en waardering voor alles wat Mark Rutte voor ons land heeft betekend. Jarenlange onvermoeibare inzet voor de publieke zaak waar Nederland hem zeer dankbaar voor mag zijn”, twitterde Hoekstra over het besluit van Rutte.

Net als de VVD-leider keert ook Hoekstra niet terug als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Hij stapt op omdat hij zichzelf meer bestuurder dan politicus vindt.