Dagbezoekers Bospop krijgen voor half augustus geld terug

Bezoekers van het festival Bospop die een dagticket voor de zondag via Ticketmaster hadden gekocht, krijgen voor half augustus hun aankoopbedrag teruggestort. Dat laat de organisatie weten in een bericht op hun website. Zondag werd de laatste festivaldag geschrapt door noodweer.

Mensen die een weekendkaart hadden, krijgen voor half september een derde van hun aankoopbedrag terug. Daar hoeven ze verder niets voor te doen.

Het festival laat weten later deze week met een regeling te komen voor de afhandeling van gekochte consumptiemunten en hardcopy tickets van bezoekers en gasten. “Het maakt daarbij niet uit of de hardcopy tickets gekocht zijn bij de Albert Heijn Heerschap-actie, de dagkassa of bij de fysieke voorverkoopadressen in Limburg.” Er wordt wel op gewezen dat de consumptiemunten niet geldig zijn tijdens het concert van Guns ‘N Roses op dinsdagavond. Dat vindt plaats op het terrein van Bospop in Weert.

Bospop trekt elk jaar tienduizenden bezoekers.