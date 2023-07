EU-parlementariërs eisen actie tegen prijsopdrijving concertkaart

Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) wil dat de Europese Commissie actie onderneemt tegen bedrijven die concertkaartjes verkopen via zogeheten “dynamische prijsstelling”. Door doelbewust kaartjes achter te houden en pas kort voor een concert op de markt te brengen, kan de ene fan veel duurder uit zijn dan de andere.

“Muziek is er voor iedereen, en ik wil een Europa waarin concerten geen privilege voor rijkere of oudere fans zijn”, licht Wolters toe. Ze haalt het voorbeeld aan van een recent Europees concert van Beyoncé waar de ene fan 200 euro betaalde voor dezelfde staplaats waarvoor een andere fan ruim 700 euro kwijt was. Ze noemt bedrijven als Ticketmaster en Live Nation die aan ‘dynamic pricing’ doen.

In een samen met de Duitse Europarlementariër René Repasi verstuurde brief naar Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) vraagt Wolters of de praktijk in het kader van Europese regels voor consumentenbescherming en concurrentie wel is toegestaan. De twee roepen de commissie op wetgevende maatregelen te nemen, door de praktijk in zijn geheel te verbieden of bijvoorbeeld prijsplafonds vast te stellen. Bedrijven zouden moeten worden verplicht transparant te zijn over ticketprijzen, vinden ze.