Hoekstra blij dat Erdogan verzet tegen Zweden staakt

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra noemt het goed nieuws dat Zweden hoogstwaarschijnlijk tot de NAVO zal toetreden nu de Turkse president Recep Tayyip Erdogan daarvoor groen licht heeft gegeven. “Het duurde even, maar het was het wachten waard”, aldus de buitenlandminister.

Dat Erdogan het Turkse parlement vraagt om met het NAVO-lidmaatschap van Zweden in te stemmen is volgens Hoekstra een belangrijke stap op weg naar ratificatie. “Zeer, zeer goed nieuws voor zowel de NAVO als Zweden”, schrijft hij op Twitter. Ook demissionair defensieminister Kajsa Ollongren – zelf half Zweeds – zegt ernaar uit te kijken om Zweden als bondgenoot te kunnen verwelkomen. “Welkom bij de NAVO”, schrijft Ollongren in het Zweeds op Twitter.

NAVO-topman Jens Stoltenberg zei maandag dat Turkije het verzet tegen de toetreding van Zweden staakt. Dat meldde hij na onderhandelingen vlak voor de NAVO-top in Litouwen. Zweden heeft volgens Stoltenberg onder meer toegezegd de strijd tegen terrorisme zoals van de Koerdische PKK verder op te voeren.