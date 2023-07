NVJ veroordeelt VVD-voorlichter die microfoon journalist afpakt

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) veroordeelt het gedrag van een VVD-medewerker tijdens een interviewpoging door een journalist van het linkse YouTube-kanaal Left Laser. Op beelden van het kanaal die op Twitter rondgaan is te zien dat de Left Laser-verslaggever VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vragen stelt als zij maandag het gebouw van de Tweede Kamer verlaat. Zij geeft herhaaldelijk aan daarop geen antwoord te willen geven. Als de journalist blijft aandringen, trekt de aanwezige voorlichter van de VVD hem de microfoon uit zijn handen en gooit die weg.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, zegt dat de journalist van Left Laser zich naar aanleiding van het incident heeft gemeld bij PersVeilig, het gezamenlijke initiatief van de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. “En dat is ook terecht”, zegt Bruning. “Dit gedrag kan niet, zeker niet als het komt van een politieke partij die zegt persvrijheid en persveiligheid hoog in het vaandel te hebben staan.”

Bruning zegt dat hij de verslaggever wil adviseren om aangifte te doen. Weliswaar is de journalist “aandringend”, aldus Bruning, maar “dit gebeurde op de openbare weg, dus dat is zijn goed recht”. De twee hadden dit in woorden moeten oplossen, vindt hij.

De NVJ-bestuurder benadrukt dat hij VVD-fractievoorzitter Hermans niet veroordeelt, maar alleen de voorlichter van de partij, Kees Berghuis. “Hermans pareert de journalist volgens mij netjes door uit te leggen dat ze geen zin heeft in het interview. Dat is haar goed recht.” Maar de medewerker gaat “ver buiten zijn boekje”, aldus Bruning.

De VVD was niet direct bereikbaar voor commentaar, Hermans schrijft op Twitter dat de woordvoerder de microfoon niet had moeten afpakken. “Klopt”, reageert Berghuis daarop. “Dat had ik niet moeten doen. Excuses daarvoor.”

In mei was er een soortgelijk incident rond de verslaggever van Left Laser. Toen trok directeur Yoeri Albrecht van het Amsterdamse debatcentrum De Balie hardhandig de microfoon uit de handen van de journalist. Albrecht bood daar later zijn excuses voor aan.