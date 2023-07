Oud-directeur Kanjer Wens neemt ontslagen advocaat weer aan

Peter V., de oud-directeur van stichting Kanjer Wens die terechtstaat voor ontucht met zeker twaalf jongens, laat zich weer bijstaan door de advocaat die hij eerder had ontslagen. Dat heeft zijn advocaat Saskia Hoogenraad dinsdag bevestigd na berichtgeving door Omroep Flevoland. Hoogenraad wil verder geen reactie geven op het besluit.

Vorige maand had de 55-jarige V. zijn twee advocaten naar huis gestuurd. Hij was het niet eens met het besluit van de rechtbank om de zaak eind juni toch door te laten gaan. Zijn advocaten hadden namelijk om uitstel verzocht. Door het wegsturen van zijn advocaten is zijn strafzaak door de rechtbank uitgesteld. Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Volgens Omroep Flevoland staat op 15 september een eerste pro-formazitting gepland.

De zaak tegen de voormalige directeur van Kanjer Wens loopt al lange tijd. V. werd in juni 2021 aangehouden, maar kwam in de loop van dat jaar weer vrij. Vorig jaar februari werd hij opnieuw opgepakt omdat V. volgens de rechtbank toch weer contact had met kinderen.