Rutte gaat NAVO-chef Stoltenberg niet opvolgen

Demissionair premier Mark Rutte gaat NAVO-topman Jens Stoltenberg volgend jaar niet opvolgen. “Ik ding niet mee”, zei hij bij aankomst op de NAVO-top in Litouwen.

De geruchten over een overstap van Rutte naar de NAVO gaan al jaren. De westerse militaire alliantie heeft Stoltenberg gevraagd nog een jaar te blijven, omdat ze het niet eens raakten over een opvolger. Maar volgend jaar zwaait de Noor echt af. Toen Rutte maandag zijn vertrek uit de Nederlandse politiek aankondigde, zorgde dat voor hernieuwde speculaties over een vervolg op het NAVO-hoofdkwartier.

Maar Rutte is “buiten de race”, onderstreept hij. De leiders van de andere NAVO-landen zullen na zijn publiekelijk altijd consequente nee ook niet proberen hem nog over te halen, denkt hij. “Volgens mij hebben ze me nou wel gehoord.”

De demissionair premier heeft hooguit interesse voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, was de afgelopen tijd de indruk van ingewijden. Andere internationale banen zouden zijn belangstelling niet hebben.

Rutte is door de andere leiders ook niet gevraagd naar de val van zijn kabinet en de aankondiging van zijn vertrek, zegt hij. Mochten ze dat wel doen, dan zal hij ze uitleggen dat Nederland “een heel bijzonder” coalitiestelsel heeft waarin regeringen nu eenmaal kunnen vallen.

De Nederlandse statuur in het buitenland zal onder zijn vertrek niet lijden, meent Rutte. Die is volgens hem vooral te danken aan diplomaten en ambtenaren. Af en toe mag een minister-president of andere bewindsman “een balletje inkoppen”, maar “dat is eerlijk gezegd nog het makkelijkste”.

Hij wil verder niet terugblikken op de roerige dagen in Den Haag, maar “nu weer lekker aan de slag”.