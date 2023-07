Timmermans (PvdA) wil nu nog niets zeggen over lijsttrekkerschap

Eurocommissaris Frans Timmermans wil nu nog niet zeggen of hij kandidaat is voor het lijsttrekkerschap als zijn PvdA en GroenLinks met een gezamenlijke lijst de verkiezingen in gaan. Hij wil het referendum over deze samenwerking afwachten, zei hij tijdens een persbijeenkomst bij een overleg tussen Europese klimaatministers in het Spaanse Valladolid.

De naam van Timmermans wordt vaak genoemd als mogelijke lijsttrekker van de linkse samenwerking. Hij is een van de bekendste PvdA-gezichten, en richt zich als Eurocommissaris op het klimaatbeleid, wat voor GroenLinks het belangrijkste thema is.

Timmermans sloot een terugkeer naar de Nederlandse politiek dus niet uit, maar ging verder ook niet in op de vraag. “Alles wat ik nu zeg, zal dit proces verstoren”, aldus de sociaaldemocraat. Op maandag wordt de uitslag van het ledenreferendum bekend. “En iedereen zal dan voor zichzelf moeten besluiten wat er vervolgens gebeurt.”