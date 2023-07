Vijlbrief gaat aan de slag met nieuw verkiezingsprogramma D66

Hans Vijlbrief gaat de commissie leiden die het verkiezingsprogramma van D66 voor de komende landelijke verkiezingen voorbereidt. De demissionair staatssecretaris voor Mijnbouw is benoemd tot voorzitter daarvan, meldt D66. Hij gaat deze klus doen naast zijn huidige werk.

Sinds januari 2022 is het dossier over de gaswinning in Groningen de voornaamste taak van Vijlbrief. Hij is verantwoordelijk voor de afbouw van de gaswinning en de hersteloperatie in Groningen.

Hiervoor was hij twee jaar staatssecretaris van Financiƫn en daarvoor topambtenaar in Brussel. Daarnaast was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau en bijzonder hoogleraar Economische Politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Bij de vorige Kamerverkiezingen in 2021 boog oud-minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees zich over het D66-verkiezingsprogramma.