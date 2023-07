Zeeland vraagt 1,7 miljard euro voor programma landelijk gebied

Anderhalve week na de deadline dient ook Zeeland de conceptversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in bij minister Christianne van der Wal. De provincie zegt ongeveer 1,7 miljard euro nodig te hebben om de doelen voor natuur, klimaat, water en stikstof te kunnen behalen.

Zeeland heeft de maatregelen uitgesplitst in diverse sectoren en onderwerpen: akkerbouw, veehouderij, water, natuur, recreatie, industrie en mobiliteit. “De komende periode bekijken we per gebied welke maatregelen wenselijk en mogelijk zijn. Dit gebeurt in nauw overleg met bedrijven, bewoners en andere betrokkenen”, aldus de provincie.

Zeeland wijst op het belang van de akkerbouw voor de provincie en dat daarom in het eerste pakket maatregelen vooral op die sector wordt gefocust. Daarbij gaat het onder meer om bodemverbetering en het stimuleren van emissieloze landbouwmachines.

In Zeeland is de stikstofdepositie vooral afkomstig uit het buitenland en van de industrie en scheepvaart. Daarom benadrukt de provincie dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en het verbeteren van de biodiversiteit. Zo hebben de Zeeuwse Staten al eerder besloten voor de Westerscheldeferry tussen Vlissingen en Breskens vanaf 2028 elektrische veerboten in te zetten. Ook is Zeeland in gesprek met grote bedrijven over het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen.

Het Rijk heeft 24,3 miljard euro gereserveerd in een transitiefonds waarmee de provincies hun plannen kunnen uitvoeren. Dat bedrag is lang niet voldoende om aan alle wensen van de provincies te voldoen. “We gaan ervan uit dat we de gewenste 1,7 miljard euro krijgen”, zegt de verantwoordelijke Zeeuwse gedeputeerde Wilfried Nielen. “En als we dat geld toch niet krijgen, zullen we onze ambities moeten bijstellen.”

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) wilde uiterlijk 1 juli van alle provincies hun gebiedsprogramma’s hebben. Vier provincies (Utrecht, Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant) hadden om uitstel gevraagd en dat ook gekregen.