D66 pleit alsnog voor bouw 2500 studentenwoningen in Amstelveen

D66 wil dat er alsnog 2500 studentenwoningen worden gebouwd in Amstelveen, tegen de grens van Amsterdam. De Tweede Kamerfractie is het niet eens met het besluit van demissionair ministers Mark Harbers (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Wonen) om geen toestemming te geven voor de bouw. Op het terrein gelden vanwege vliegtuiglawaai bouwbeperkingen, maar de bewindslieden mogen het gebied omwille van het woningtekort uitzonderen van deze beperking.

De locatie ligt onder de aanvliegroute van Schiphol, waardoor het niet gezond zou zijn om er voor langere tijd te wonen. Vorig jaar gaf Harbers om dezelfde reden ook al geen toestemming. Opmerkelijk is dat naast het beoogde wooncomplex campus Uilenstede ligt, waar al 3400 studentenwoningen in gebruik zijn. Hier mogen de studenten wel wonen omdat pas na de bouw van die woningen regels zijn opgesteld. De gemeente Amstelveen vindt dit “wrang”.

Met het besluit van de ministers zijn behalve de 2500 studentenhuizen ook 2000 tijdelijke woonvoorzieningen van de baan. Er lag namelijk een gezamenlijk plan op tafel voor de bouw van 4500 woningen. De voorzieningen voor een kort verblijf van maximaal een half jaar mogen overigens wel zonder toestemming worden gebouwd, maar dit haalt minder uit voor het tekort aan woningen omdat studenten vaak iets zoeken voor meerdere jaren.

D66-Kamerlid Faissal Boulakjar is “boos en teleurgesteld” door het besluit. “Ondanks een enorm tekort aan studentenwoningen blijft het ministerie nu koppig”. Het Kamerlid roept het kabinet op om alsnog aan de slag te gaan met de woningen om zo “in één klap een aanzienlijk deel van het kamertekort” op te lossen. Hij stelt Kamervragen over de kwestie en wil hier na het zomerreces over in debat.