Drukte op Europese wegen door vakantiegangers

Voor Regio Zuid begint vrijdag 14 juli de zomervakantie en dus gaan er weer veel Nederlanders met de auto de grens over. Ook veel buitenlanders reizen naar hun vakantiebestemming. Al met al zorgt dat voor lange files naar het zuiden, verwacht de ANWB.

In Frankrijk staan de langste files op donderdag en zaterdag. Vanwege Quatorze Juillet hebben veel Fransen vrijdag vrij. Door de massale uittocht op donderdag zullen de files zaterdag iets minder lang zijn, denkt de ANWB.

In België is Luik een knelpunt, wegens werk aan de ringweg E25. Zaterdag is het in Duitsland druk bij Hamburg en München. Zaterdag staat er van de vroege ochtend tot laat in de middag file bij de St. Gotthardtunnel in Zwitserland, met wachttijden van meer dan twee uur. Ook vrijdagmiddag zal het daar al druk zijn.

De drukste route in Oostenrijk is A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië. In Italië wordt het filerijden richting de Noord-Italiaanse meren en de kust.