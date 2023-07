Kabinet stopt geld in talenten in pop, dance en hiphop

Voor de ontwikkeling van talenten in pop, hiphop en dance, maakt demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) dit jaar en volgend jaar in totaal 2 miljoen euro vrij. In regionale ‘muziekhubs’ moeten podia, festivals, producenten en labels aanstormende talenten gaan helpen.

Volgens Uslu krijgen artiesten in die centra “begeleiding in hun artistieke ontwikkeling en coaching op zakelijk vlak”. Verspreid over het land komen komen vijf muziekhubs. Ook voor de Cariben is hier geld voor vrijgemaakt. Het geld wordt verdeeld via het Fonds Podiumkunsten.