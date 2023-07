Op het strand tussen Katwijk en Wassenaar is een overleden persoon gevonden, meldt de politie woensdag. Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van de persoon. Het is nog onbekend of het gaat om de jongen die dinsdag verdween in zee ter hoogte van de Wassenaarse Slag.

Hulpdiensten hielden dinsdag een grote zoekactie nadat vrienden van de minderjarige alarm sloegen. De jongen zou in het water zijn verdwenen. De zoekactie leverde toen niks op.