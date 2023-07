Milieudefensie verwijt Waterschap Limburg vaagheid in beleid

Milieudefensie en Extinction Rebellion (XR) hebben woensdagmiddag felle kritiek geuit op het beleid van Waterschap Limburg. Dat gebeurde tijdens de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur van het schap in Roermond. Het nieuwe waterschapsbestuur wordt gedomineerd door de aan het CDA verwante fractie Waterbelang Limburg en BBB+.

Op de agenda stond woensdag de bespreking van het nieuwe bestuursakkoord. Volgens Milieudefensie blinkt dat akkoord uit in vrijblijvendheid en vaagheid en worden geen concrete maatregelen genomen om de klimaatdoelen te halen.

Een inspreker van Extinction Rebellion riep het algemeen bestuur op per direct strengere eisen te stellen aan de lozing van chemische stoffen door industrieterrein Chemelot in Geleen. Het schap gaf volgens XR een vergunning aan Chemelot voor de lozing van jaarlijks 14 ton microplastics, en meer dan zeshonderd verschillende chemische stoffen, waaronder een aantal zware metalen en honderden ‘opkomende stoffen’, stoffen waarvan niet duidelijk is wat het effect is op de gezondheid van mensen en op de natuur.

XR noemde het “bizar” dat Chemelot van het waterschap ziekmakende chemische stoffen in de Maas mag lozen, waar die door de Waterleidingmaatschappij enkele kilometers verderop op kosten van de Limburgers weer uit de rivier gehaald moeten worden voor de drinkwaterwinning. Volgens XR veroorzaken microplastics en andere gevaarlijke stoffen onomkeerbare schade in natuur en milieu en hopen de stoffen zich op in de voedselketen.

“Nederland heeft de slechtste kwaliteit oppervlaktewater van Europa, het voldoet vrijwel nergens aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water”, aldus XR. “Verwacht wordt dat als dit probleem niet adequaat wordt aangepakt, deze situatie zal leiden tot een juridische crisis, zoals nu door de stikstofregels reeds het geval is.”

In het nieuwe bestuursprogramma wordt de nadruk gelegd op samenwerking om tot resultaten te komen. Sancties ontbreken bij het niet halen daarvan, maakte het schap eerder duidelijk.