Na overstroming Limburg 11,8 miljoen euro aan giften toegekend

Na de overstromingen in het zuiden van het land in 2021 is via Giro 777 11,8 miljoen euro gedoneerd. Dat geld is inmiddels voor het overgrote deel toegekend aan getroffen particulieren en instellingen, meldt het Nationaal Rampenfonds in zijn eindverantwoording.

Het fonds stelde na de overstromingen Giro 777 open. Meer dan 250.000 particulieren en bedrijven maakten binnen een paar weken in totaal dus bijna 12 miljoen euro over.

Ongeveer 5,2 miljoen euro is toegekend aan ruim 2600 zwaar getroffen huishoudens die ieder 2000 euro kregen vlak na de ramp. Gemeenten kregen in totaal 3 miljoen euro als hulp voor schrijnende gevallen. Op de lange lijst van toegekende aanvragen voor hulp aan instellingen staan schutterijen, molens, muziekkorpsen, zorginstellingen en kerken die schade hebben opgelopen, maar ook initiatieven om de visstand te helpen, en sportclubs.

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds: “Het geeft veel voldoening dat we met elkaar in staat zijn geweest om efficiënt invulling te geven aan de grote solidariteit en bereidheid onder de Nederlandse bevolking om de door een ramp getroffen medeburgers de helpende hand te bieden.”

Zwaar noodweer veroorzaakte in juli in delen van Duitsland, België en in Nederland in Limburg watersnood. Rivieren traden buiten hun oevers en inwoners in enkele gemeenten aan de Maas moesten worden geëvacueerd. Grote delen van met name Valkenburg en Meerssen liepen onder.

In het eindrapport over de actie stelt het fonds dat meteen al is uitgegaan van “goede trouw van de getroffenen” en dat dat heeft bijgedragen aan een “voortvarende afwikkeling”.