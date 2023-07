Peiling: alom tekort aan huisartsen verwacht

Bijna alle huisartsenpraktijken verwachtten afgelopen jaar dat ze binnen twaalf maanden een tekort aan dokters tegemoet moesten zien. Dat zegt instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg Nivel op basis van een jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken, die in 2022 is gehouden. Het aandeel met een dergelijke verwachting is volgens de uitkomsten gestegen van 49 procent in 2018 naar 95 procent in 2022.

De online vragenlijst werd tussen 21 september en 30 oktober 2022 aan alle huisartsenpraktijken voorgelegd, 15 procent vulde de lijst in. Toch zijn de cijfers representatief, aldus Nivel.

Zeker de helft van de huisartsenpraktijken ervoer vorig jaar al een of meerdere knelpunten, zoals verder toegenomen werkdruk. Opnieuw kampten meer huisartsenpraktijken het afgelopen jaar ook al met een tekort aan vooral huisartsen en doktersassistenten. Het percentage praktijken dat geen nieuwe klanten kan aannemen bleef op 60 procent.