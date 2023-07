Rode Kruis: Nederland moet zich voorbereiden op extreme hitte

Het Rode Kruis roept overheden op om zich voor te bereiden op extreme hitte. De hulporganisatie pleit ervoor om maatregelen te nemen nu extreme hitte “niet langer een ver-van-je-bedshow” is. “Als we ons niet aanpassen, dan kunnen we de komende jaren een ongekende toename van de sterftecijfers verwachten door die hitte”, zegt Fleur Monasso, programmamanager bij het Klimaatcentrum van het Rode Kruis.

Eerder deze week verscheen een studie waarin naar voren kwam dat tijdens de Europese zomer vorig jaar meer dan 61.000 mensen zijn overleden als gevolg van de hitte. Als er niets wordt gedaan om mensen te beschermen tegen de stijgende temperaturen, dan zullen in Europa tegen 2030 elke zomer zo’n 68.000 mensen overlijden door hitte, schatten de onderzoekers. Dat aantal zal de jaren daarna verder oplopen.

Momenteel is het ook erg heet in delen van Europa. Vorige week was volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) de heetste week ooit gemeten en juni was de warmste juni tot nu toe. De komende dagen is het zinderend heet in het zuiden van Europa. In Spanje en Italiƫ kan het kwik oplopen tot boven de 45 graden.

“Hittegolven horen nu al bij de dodelijkste natuurrampen waar we wereldwijd mee te maken hebben”, zegt Monasso. “Klimaatverandering vergroot de kans, intensiteit, frequentie en duur van hittegolven bovendien significant.” Het Rode Kruis roept overheden daarom op in actie te komen, bijvoorbeeld door te investeren in lokale hitteplannen en groene steden, en om extra aandacht te besteden aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dat laatste gebeurt onder meer via het nationaal hitteplan.