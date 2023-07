Rutte vindt kandidaat-opvolger Yeşilgöz ‘geweldig’

Demissionair premier Mark Rutte vindt zijn mogelijke opvolger Dilan Yeşilgöz “geweldig”. Rutte voegt zich vanaf de NAVO-top bij de VVD-kopstukken die Yesilgöz prijzen.

Rutte kondigde maandag zijn vertrek aan uit de Nederlandse politiek, waardoor de VVD voor de komende verkiezingen op zoek moet naar een nieuwe lijsttrekker. Yeşilgöz stelde zich dinsdag kandidaat en kreeg meteen veel bijval uit de partijtop en de Kamerfractie. Het partijbestuur van de VVD draagt later deze week een voorkeurskandidaat voor, maar veel concurrentie heeft de justitieminister vooralsnog niet.

Rutte “vindt haar geweldig”, maar “dat is het enige wat ik erover zeg”. De scheidende partijleider wil “niet in de weg lopen. Alles wat ik er verder over zeg, helpt niet.”