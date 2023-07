Timmermans blij met steun EU-parlement voor natuurherstelwet

Eurocommissaris Frans Timmermans is blij dat het Europees Parlement zijn voorstel om een natuurherstelwet in de EU in te voeren steunt. “Nu kunnen de onderhandelingen met het parlement en de lidstaten beginnen”, zei hij na afloop van de plenaire stemming van het sterk verdeelde parlement in Straatsburg. “En kunnen we afspraken maken. Zonder deze belangrijke stemming zou er geen natuurherstelwet in de EU komen.”

Timmermans diende zijn wetsvoorstel, als onderdeel van de Green Deal over klimaat en milieu, ruim een jaar geleden in. De lidstaten zijn er vorige maand mee akkoord gegaan, maar zwakten de wetsteksten hier en daar wel af. Door de felle weerstand van de christendemocraten in het EU-parlement, gesteund door rechtse partijen, dreigde het hele voorstel van tafel te worden geveegd. Dat zou een gigantische tegenslag zijn geweest voor de Nederlandse klimaatman bij de Europese Commissie.

“Dit is democratie”, zei Timmermans. Met 336 stemmen voor, 300 tegen en 13 onthoudingen koos het parlement ervoor om toch te gaan onderhandelen over het ook in Nederland omstreden wetsvoorstel. “De definitieve wetstekst zal wel veranderen”, verwacht Timmermans. “Maar ik ben optimistisch.”