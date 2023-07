Vijf klimaatactivisten moeten naar rechtbank om actie Schiphol

Vijf klimaatactivisten die zich in november hadden vastgeketend aan privévliegtuigen op Schiphol, moeten zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. Het Openbaar Ministerie laat weten dat ze worden verdacht van “het wederrechtelijk binnendringen van het beveiligd luchtvaartterrein Schiphol”.

De zaak tegen twee verdachten die geholpen zouden hebben bij het binnendringen van het terrein wordt geseponeerd. Bij de klimaatactie op 5 november, waarbij honderden demonstranten van Greenpeace en Extinction Rebellion demonstreerden tegen privévluchten, zijn circa vierhonderd activisten opgepakt. De 176 mensen die toen zijn geïdentificeerd krijgen een waarschuwingsbrief.

Het OM benadrukt dat ook het gedrag van de andere demonstranten strafbaar was. Wel is het voor te stellen dat deze mensen zich niet hebben gerealiseerd dat er risico’s zitten aan wandelen en fietsen over het terrein.

Met de actie wilden klimaatactivisten voorkomen dat die dag privéjets konden opstijgen van Schiphol-Oost. Sommigen hadden zich vastgeketend aan de vliegtuigen op het terrein. Ze stelden dat Schiphol fors moet krimpen. In de huidige klimaatcrisis is het niet logisch dat elke dag nog “zoveel privévluchten vertrekken vanaf de luchthaven”, aldus de demonstranten.