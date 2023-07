VVD’ers in kabinet en fractie scharen zich achter Yeşilgöz

VVD’ers in het kabinet en in de Tweede Kamerfractie scharen zich achter de kandidatuur van Dilan Yeşilgöz om de nieuwe lijsttrekker van de liberalen te worden. “Dit is opstaan als het nodig is. Zo stoer”, laat fractievoorzitter Sophie Hermans weten.

Een naam die rondging als mogelijke kandidaat, minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) steunt Yeşilgöz ook. “Volle steun! Met Dilan gaan we Nederland klaarmaken voor de toekomst, met energie, heldere keuzes en een warm hart!”, twittert Van der Wal.

Ook andere VVD-leden in het kabinet zijn positief. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) laat weten dat zijn collega op Justitie en Veiligheid zijn “volledige steun” heeft. “Mooi nieuws! Mijn steun heb je zeker”, meldt staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie.

Bijna de helft van de 34 koppen tellende fractie meldt op Twitter de 46-jarige Yeşilgöz te steunen. “Zo trots op deze powervrouw”, zegt Bente Becker. “Alle steun voor haar als voorvrouw”, twittert Thom van Campen. Zijn collega Rudmer Heerema: “Potdomme wat ben ik hier blij mee!! Go Dilan! Mijn stem en steun heb je!”