Celstraffen tot een jaar voor Litouwse postduivendieven

De rechtbank in Leeuwarden heeft vier mannen uit Litouwen veroordeeld tot celstraffen tot een jaar voor het stelen van honderd kostbare postduiven van twee broers in het Friese Steggerda. Het gaat om een organisatie die waarschijnlijk werd gerund vanuit Litouwen.

De dieren werden in november vorig jaar ontvreemd en afgeleverd ergens in Duitsland. Waar precies wil de 26-jarige hoofdverdachte Tomas P. niet zeggen omdat hij vreest voor zijn welzijn en dat van zijn dierbaren. De vogels zijn nog altijd spoorloos.

De duiven hebben een geschatte waarde van in totaal bijna 230.000 euro. De rechter veroordeelde de Litouwers naast de celstraf tot het betalen van een schadevergoeding ter hoogte van dit bedrag. De duurste duif was Luna, waarvan de waarde door specialisten is geschat op 80.000 euro. Luna werd in 2021 uitgeroepen tot de beste duif van Nederland.

Eén van de Litouwers heeft een auto voor de diefstal geregeld en heeft de diefstal telefonisch begeleid, aldus de rechtbank. “Hij informeerde de andere verdachten waar de duiven gestolen en afgeleverd moesten worden. De andere verdachten zijn vanuit Litouwen naar Steggerda gereden om de diefstal uit te voeren. Na de diefstal zijn de duiven door de verdachten in Duitsland afgeleverd.” De daders zouden van hun opdrachtgever 1000 euro elk voor de roof krijgen. Ze verklaarden dat ze ook andere duivenbezitters op de korrel hadden.

“De diefstal heeft een grote financiële en emotionele impact”, zei een van de broers tijdens de rechtszaak. “Ons levenswerk is kapot. Succes in de duivensport komt je niet aanwaaien.” Dat de dieren nog niet terug zijn bij hun eigenaren levert volgens de rechtbank “veel frustratie op”.