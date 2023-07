Drukte op wegen door vakantie en Franse feestdag 14 juli

Op de Franse wegen vanuit Parijs richting de kust is het naar verwachting donderdagmiddag- en avond erg druk, voorspelt de ANWB. Vrijdag zijn veel Fransen vrij vanwege de nationale feestdag Quatorze Juillet, de dag waarop de Franse Revolutie in 1789 begon. Naar verwachting staan er lange files op de zogenoemde Autoroute du Soleil, de A7 tussen Lyon en Orange en op de A10 van Parijs naar Bordeaux.

Volgens de ANWB zijn door de drukte van donderdag de files op zaterdag in Frankrijk mogelijk wat minder lang. Desondanks wordt op deze dag alsnog veel drukte op de wegen verwacht.

Na de regio midden, begint komend weekend de zomervakantie in de regio zuid. Behalve Nederlanders vertrekken dit weekend ook veel mensen uit andere landen met de auto richting hun vakantieadres.

In Duitsland moeten vakantiegangers dit weekend eveneens rekening houden met vertraging op de weg, onder meer rond Hamburg en München. Op de Duitse wegen zijn bovendien momenteel flink wat wegwerkzaamheden gaande. De ANWB telde zo’n 1400 ‘baustellen’ en de A8 van München naar Stuttgart is daarom dit weekend helemaal dicht bij Ulm.

In Oostenrijk is de Karawankentunnel het grootste knelpunt. De tunnel ligt op de grens van Slovenië en Oostenrijk. Vakantieverkeer mag in Oostenrijk deze zomer in het weekend overdag niet via lokale wegen om files te ontwijken. In Italië is het volgens de ANWB zaterdag wederom filerijden richting de Noord-Italiaanse meren en de kust, met name op de A22 tussen Brennero en Verona, de A4 van Milaan naar Triëst en de A14 Bologna – Rimini.

Wie door de Zwitserse St. Gotthardtunnel richting Chiasso rijdt, moet zaterdag vanaf de vroege ochtend tot laat in de middag rekening houden met file en een extra reistijd van meer dan twee uur.