Eerste volledige vrouwentruckteam ingeschreven voor Dakar Rally

Afgelopen week is het vrouwenteam, onder leiding van Anja van Loon, ingeschreven voor de Dakar Rally. Van Loon gaat samen met Floor Maten en Marije van Ettekoven in de Iveco Powerstar deelnemen aan de zwaarste rally ter wereld. Het is de eerste keer dat er een truck met enkel vrouwen van start gaat in de rally. In de voorbereiding zullen de dames nog deelnemen aan de Rallye du Maroc.

Droom die uitkomt

“Ik ben zo ontzettend trots dat het nu écht gaat gebeuren,” vertelt Anja. “Het is echt een droom die uitkomt. Ik ben opgegroeid tussen de vrachtwagens en autosport en de Dakar Rally vormt wel een rode draad in de familie. Ik weet zeker dat ons pap trots zou zijn als hij dit mee zou kunnen maken, hij is er natuurlijk altijd wel bij. We gaan met een goede truck en ik denk een heel goed team, dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.”

De truck, Iveco Powerstar, wordt gebouwd en onderhouden door Team De Rooy. “Het team heeft zoveel ervaring en meerdere overwinningen op zijn naam staan. Met Gerard de Rooy heb ik al veel contact gehad over mijn droom en samen gaan we die verwezenlijken. Ik kijk echt uit naar die samenwerking, maar ik weet zeker dat het helemaal goed komt.”

In de Morocco Desert Challenge zat Suzanne Peek in de monteursstoel. “We hebben hier goede gesprekken over gehad. De rally is heel erg zwaar en Suzanne wil graag meer ervaring krijgen voordat ze echt gaat rijden. In mijn zoektocht naar iemand met ervaring kwam ik toen snel bij Marije uit, ze heeft inmiddels 2 Dakars achter haar naam, maar ook daarbuiten al veel kilometers gemaakt. Dus ik kan zeker leunen op haar ervaring in de truck.”

Vrouwen in Dakar

Anja van Loon is zeker niet de eerste vrouw in de Dakar Rally. “In de geschiedenis van de rally zijn er al veel grote prestaties verricht door vrouwen. Zoals de winst van Jutta Kleinschmidt in de auto’s, maar zo zijn er veel voorbeelden te noemen. In de auto’s en buggy’s zijn al vaker vrouwelijke teams geweest, maar bij de trucks niet. Wel een paar vrouwelijke deelnemers in een truck, maar met z’n drieën in een truck is echt uniek. En ik ben dan ook blij dat ik de eerste ben die dit gaat doen.”

Voor Anja wordt het haar tweede Dakar Rally als rijder. “Ik ben de Dakar begonnen in de servicetruck in het team van mijn pa en broers. Vorig jaar heb ik mijn debuut gemaakt met een Can-Am en werd ik 14e, iets wat ik niet had verwacht. In de afgelopen twee jaar heb ik heel veel gereden en inmiddels ook de truck al leren kennen. Ik heb enorm veel zin om met de Iveco naar Saoedi-Arabië te gaan.”

Anja zal worden genavigeerd door Floor Maten. “Floor heeft heel veel motor gereden en was daarin altijd al een goede navigator. Dat heeft ze in de rally’s die we samen hebben gereden ook al laten zien, dus ik ben echt blij dat ze mee gaat.” Marije van Ettekoven wordt de monteur aan boord van de Iveco. “Marije heeft de ervaring om met een truck de Dakar te rijden, die ervaring hebben we ook wel nodig aan boord en dat merkte ik goed in Marokko, toen mijn broer in de truck zat. Als er problemen zijn met de truck dan moeten we die samen oplossen, maar ik heb alle vertrouwen in Marije naast me.”

Vijfde Dakar in Saoedi-Arabië

De Dakar Rally van 2024 wordt voor de vijfde keer in Saoedi-Arabië verreden. Deze start op 5 januari in AlUla en finisht op 19 januari in Yanbu. De rally zet direct koers richting het Empty Quarter waar het zwaartepunt van deze editie zal liggen. Daarna gaat de route terug richting de kust van de Rode Zee. Deze editie van de Dakar Rally zal heel veel zand en duinen bevatten en wordt een zware editie, volgens de organisator. Ook zal er een nieuw concept worden geïntroduceerd, waarin deelnemers twee dagen mogen doen over een etappe. In totaal wordt er ongeveer 5.000 kilometer afgelegd op snelheid waarvan ongeveer 60% nieuw is voor de rally.

“Ik kijk er echt heel erg naar uit. Ik vond de rally vorig jaar zo gaaf en om dat nu met de truck te doen, dat moet nog veel gaver worden. Ik vind het ook heel erg fijn dat Erik er weer bij is als mentor, ik heb al zoveel geleerd over de rally en ook in Italië leer ik weer door alleen maar te kijken naar wat hij doet. Voor de Dakar Rally gaan we nog de Rallye du Maroc rijden met truck en daarna wordt het echt aftellen naar januari. Hopelijk vliegt de tijd!”