Eickhout kandidaat-lijsttrekker GroenLinks Europese verkiezingen

Europarlementariƫr Bas Eickhout stelt zich opnieuw beschikbaar als lijsttrekker voor GroenLinks, voor de Europese verkiezingen in juni volgend jaar. Dat kondigt hij aan in een interview in Het Financieele Dagblad. De 46-jarige Eickhout zit al sinds 2009 in het Europees Parlement en is daar sinds 2013 delegatieleider van de GroenLinks-fractie.

Partijleider Jesse Klaver is “ontzettend blij dat ik met hem mag samenwerken”, tweet hij. “Dat hij opnieuw bereid is om de GroenLinkskar in Brussel te trekken als lijsttrekker, is fantastisch nieuws.” Klaver vindt Eickhout een van de beste Europese politici, schrijft hij op Twitter. “Als ik echt even iets moet weten over Europa en klimaat, bel ik Bas.”

Eickhout is groot voorstander van linkse samenwerking, zegt hij in het FD. “Als we ervoor willen zorgen dat de groene agenda niet als bedreiging, maar als noodzaak voor onze toekomstige concurrentiekracht wordt gezien, dan moeten wij en de sociaaldemocraten echt meer de handen ineenslaan.”

Maar terwijl GroenLinks in Nederland mogelijk een gezamenlijke kandidatenlijst met de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen aangaat, is een Europese lijst van Groenen en sociaaldemocraten volgens Eickhout “op dit moment niet opportuun”. Hij hoopt wel dat een samenwerking in Nederland leidt tot nauwere banden tussen de twee politieke groepen op Europees niveau.