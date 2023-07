Elf legionellabesmettingen door cv-ketels, twee mensen overleden

Zeker elf mensen hebben sinds juli vorig jaar legionella opgelopen, waarschijnlijk door toedoen van een cv-ketel van fabrikant Ferroli. Twee mensen zijn aan de besmetting overleden. Dat melden Ferroli en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het instituut zijn de combiketels “de meest waarschijnlijke oorzaak van deze besmettingen”.

Ferroli en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roepen mensen op hun ketel te laten reinigen. De oproep geldt voor ketels van de types BlueSense en BlueHelix die na 1 januari vorig jaar zijn geproduceerd. De serienummers beginnen met het cijfer 22 of 23.

Ferroli meldt dat mensen tot de reiniging het risico op een legionellabesmetting kunnen verkleinen door bijvoorbeeld te douchen zonder douchekop of door een bubbelbad niet te laten bubbelen. Dan komt er geen nevel. Mensen raken door die nevel besmet met legionella.

Mensen kunnen legionella ofwel de veteranenziekte oplopen door het inademen van kleine druppels besmet water. Per jaar raken ongeveer driehonderd mensen besmet. Ze kunnen griepklachten krijgen of in ernstige gevallen een longontsteking. Voor mensen met een zwakke weerstand kan legionella dodelijk zijn. De ziekte is te behandelen met antibiotica.