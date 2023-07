Halsema sluit woning Amsterdam-West na explosie en drugshandel

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft een woning aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam-West gesloten nadat in het pand op 9 juli een explosie had plaatsgevonden. Ook is in die woning eerder een grote hoeveelheid softdrugs gevonden. De burgemeester spreekt van een “ernstig gevaar voor de openbare orde”.

Halsema sluit de woning voor drie maanden, onder meer om te voorkomen dat de drugshandel verdergaat.

De explosie in de gang van de flatwoning gebeurde zondag iets na 18.30 uur. Vijf mensen moesten na de explosie worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Zondagavond hield de politie twee minderjarige verdachten aan, een jongen uit Amsterdam en een meisje uit Diemen.