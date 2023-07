IOW-uitkering voor oudere werkloze blijft vier jaar langer

Oudere werklozen kunnen vier jaar langer gebruikmaken van de uitkering IOW. Deze zou per 1 januari 2024 komen te vervallen, maar niet als het aan demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt. Ze heeft hiervoor een wetsvoorstel op papier gezet waar belanghebbenden deze zomer hun mening over mogen geven in een zogeheten consultatie.

Werkzoekenden die ouder zijn dan 60 jaar en vier maanden en een WW- of WGA-uitkering ontvangen, maken aanspraak op een IOW-uitkering. Zonder deze uitkering zouden deze mensen vlak voordat ze met pensioen gaan in moeten teren op hun spaargeld en er financieel flink op achteruitgaan, ziet de minister. Deze groep doet steeds minder mee op de arbeidsmarkt en heeft meer moeite met het vinden van een nieuwe baan.

Van Gennip heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt om de arbeidsmarktpositie van senioren te verbeteren. Een van de afspraken was om de geldigheid van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) te verlengen. De wet zou eerder in 2020 verlopen, maar is toen ook al vier jaar verlengd.