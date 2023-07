Kamerlid Liane den Haan stapt uit ‘lelijke’ politiek

Zelfstandig Kamerlid Liane den Haan stapt uit de politiek. “De huidige politiek is lelijk”, twittert ze. Ze schrijft dat opportunisme en populisme aan de orde van de dag zijn, en dat het te weinig over de inhoud gaat.

Verder geeft het Kamerlid, dat sinds maart 2021 in de Tweede Kamer zit, aan last te hebben van (vrouwen)haat. “Dit raakt mij, maar mijn kinderen en mijn moeder, die bij ons woont, nog meer”, zegt ze hierover. Ook demissionair minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag maakte donderdag bekend zich niet opnieuw beschikbaar te stellen als lijsttrekker voor D66. Vanwege de bedreigingen aan haar adres die “een te zware wissel” op haar gezin hebben getrokken, is ze tot dit besluit gekomen.

Verschillende politici spraken daarna hun woede uit over de intimidatie richting Kaag. Volgens politicologen Liza Mügge en Julia Wouters is er een patroon te zien van haat naar vrouwelijke politici in Nederland. In een reactie op het vertrek van Kaag zeggen die dat wat zij heeft meegemaakt het “het topje van de ijsberg” is, en dat ook op lokaal niveau vrouwelijke politici te maken krijgen met bedreigingen.

Vorig jaar richtte Den Haan nog de partij GOUD op, nadat ze zich van 50Plus afsplitste. GOUD is een partij die zich met name inzet voor de ouderen in Nederland. “Ik geloof in GOUD en in onze boodschap”, aldus Den Haan, maar ze zal zichzelf dus niet opnieuw verkiesbaar stellen bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer. “Het is goed zo!”, sluit ze haar verklaring af.