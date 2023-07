Krantenbezorgster van auto beroofd in Limburgs dorp

Een krantenbezorgster is donderdagochtend vroeg beroofd van haar auto in het Limburgse dorp Spaubeek en daarbij gewond geraakt, meldt de politie. Die is op zoek naar twee verdachten.

Het incident gebeurde rond 04.40 uur op de Hobbelrade. De vrouw had daar kranten bezorgd en liep terug naar haar auto. Bij het voertuig wordt ze bedreigd door een man met een mes. Hij eist de sleutel van haar auto. Zij geeft die af en de man rijdt weg in de richting van de Zandstraat. In een poging te voorkomen dat de verdachte haar auto steelt, wordt ze nog een stukje meegesleurd met de auto. Daarbij komt ze hard ten val en raakt gewond.

Kort voor het incident was het de vrouw al opgevallen dat in de omgeving van waar ze kranten bezorgde een grijze auto stilstond met twee mannen erin. Ze herkent de verdachte als een van de twee mannen in dat voertuig. Nadat haar auto was gestolen, reed de grijze auto weg in dezelfde richting als waarin haar gestolen auto was weggereden.

De politie is op zoek naar de twee verdachten en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.