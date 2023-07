Longarts: longprobleem door vroeggeboorte te onbekend

Circa 60.000 volwassenen in ons land hebben een longaandoening die zonder dat ze het beseffen te wijten is aan hun vroeggeboorte. Dat schat longarts Lieke Kamphuis van het Erasmus MC. Doordat de vroeggeboorte vaak buiten beeld blijft, wordt een passende behandeling ook lang niet zo vaak toegepast als zou kunnen.

Het betreft mensen die als baby voor week 32 van de zwangerschap geboren zijn.

Kamphuis ziet zelf “dagelijks” mensen met een aangeboren longafwijking veroorzaakt door vroeggeboorte, zo is te lezen op de website van het Erasmus. Ze vindt dat collega’s bij longklachten moeten nagaan of de patiënt te vroeg geboren is. “Bij een slechte longfunctie stellen artsen eigenlijk een van twee diagnoses: COPD als mensen hebben gerookt en astma als mensen niet hebben gerookt. Dat vroeggeboorte ook de oorzaak kan zijn, nemen artsen niet mee in de diagnose.”

En dat is zonde, vindt ze. “Met een combinatietherapie van twee soorten luchtwegverwijderaars of bijvoorbeeld een gerichte behandeling voor de littekens in de longen, kunnen we drie van de vier patiënten beter maken. Als ik zie wat we voor deze patiënten kunnen doen, wil ik dat elke patiënt deze kans krijgt.”