Maatregelen bij station Maarheeze om overlast groep uit AZC

Er worden maatregelen getroffen tegen overlast die “een relatief kleine groep zogenoemde veiligelanders” veroorzaakt rondom station Maarheeze en het traject Eindhoven – Weert, meldt vakbond FNV donderdag. Het zou gaan om een groep inwoners van het asielzoekerscentrum AZC in Budel die voor veel overlast, agressie en geweld zouden zorgen, aldus FNV in een verklaring waarin ook NS aan het woord komt.

Afgelopen dinsdag hebben FNV Spoor, andere vakbonden en de NS overleg gehad met de burgemeester van de gemeente Cranendonck en de politie over “de sociale veiligheidssituatie” daar. Volgens FNV is er de afgelopen weken sprake van een stijging van de incidenten en de ernst ervan. De NS zou tegen de grenzen aanlopen van wat ze kunnen en “de situatie dreigt onhoudbaar te worden”, aldus de bond in een verklaring.

In de verklaring zegt NS dat de veiligheid van personeel en reizigers geborgd moet zijn en dat extra maatregelen nodig zijn. De organisatie heeft toezeggingen gekregen, laat de directeur sociale veiligheid bij het spoorwegbedrijf weten. Zo wordt onder meer gemeentelijke handhaving ingezet op het station en heeft ook de politie beloofd vaker langs te komen. Verder denkt de burgemeester na over de inzet van bestuurlijke maatregelen, zoals een samenscholingsverbod.

FNV is blij met de extra inzet van de politie en met de andere maatregelen. Wel zegt de bond dat agressie en geweld in het hele hoofdrailnet fors toeneemt en dat er sprake is van een “maatschappelijk probleem waar naast de burgemeester en NS ook het demissionaire kabinet echt moet gaan doorpakken”. Volgens FNV hebben gesprekken met diverse ministeries opgeleverd dat er meer snelheid gemaakt wordt met het invoeren van “sociale veiligheidsmaatregelen”.

Eind vorige maand liet NS-topman Wouter Koolmees ook al weten dat er dringend actie nodig is om agressie tegen NS-personeel tegen te gaan. Hij uitte hierover een noodkreet aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat.