RDW heeft half miljoenste online-aanvraag rijbewijs binnen

De RDW heeft de half miljoenste online-aanvraag voor een rijbewijs ontvangen. Sinds 2018 kunnen mensen digitaal een rijbewijs of een verlenging daarvan aanvragen.

Het voordeel daarvan is dat de burger nog maar één keer naar een kantoor van de gemeente hoeft om het document af te halen. Voorheen moest ook de aanvraag persoonlijk worden ingediend. “Het scheelt zowel de aanvrager als de gemeente veel tijd”, aldus de RDW.

Om een online-aanvraag te doen laat de indiener bij een door de RDW erkende fotograaf de digitale foto maken. Die stuurt de aanvrager met de handtekening digitaal naar de RDW. Vervolgens kan diegene thuis met behulp van DigiD de aanvraag indienen. Twee dagen later kan het rijbewijs bij de gemeente worden afgehaald.

Burgers in 270 van de 342 Nederlandse gemeenten kunnen nu online hun rijbewijs aanvragen. Dat aantal groeit volgens de RDW met de week. Vorige maand werd bekend dat demissionair verkeersminister Mark Harbers bezig is met een wetswijziging om het online verlengen van rijbewijzen vanaf eind 2024 in heel Nederland mogelijk te maken.

Volgens de RDW maken ongeveer drie op de tien burgers in de deelnemende gemeenten op dit moment gebruik van de mogelijkheid hun rijbewijs online te verlengen.