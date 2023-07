Rechter verbiedt schieten met paintballgeweer op wolf voorlopig

Gelderland mag in elk geval tot eind juli nog niet met een paintballgeweer op een wolf schieten. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft donderdag een ordemaatregel getroffen, nadat de provincie aan dierenrechtenorganisatie Faunabescherming had laten weten dat het paintballgeweer vanaf 14 juli gebruikt zou kunnen worden “als zich een situatie voordoet dat ingrijpen noodzakelijk is”. Maar de rechter vindt dat eerst de bezwaren die de Faunabescherming heeft ingediend tegen het paintballschieten behandeld moeten worden.

De Faunabescherming had vooruitlopend op de rechtszaak om een voorziening gevraagd om te voorkomen dat de provincie vanaf vrijdag op een wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe zou gaan schieten.

Op De Hoge Veluwe liep eind vorig jaar een jonge wolf die mensen benaderde en niet meer schuw was, zoals wolven gewoonlijk zijn. Gelderland wilde het dier laten schrikken door het te beschieten met een paintballgeweer, in de hoop dat de wolf mensen weer zou gaan mijden. Maar de rechter verbood dat na een bezwaar van de Faunabescherming, omdat het besluit niet goed genoeg onderbouwd was en omdat onduidelijk was of paintballkogels de wolf niet zouden hinderen. De wolf is een beschermd dier en mag niet verstoord, verjaagd of gedood worden.

Gelderland paste de ontheffing voor het beschieten daarop dit voorjaar aan. Er zou niet meer met verf worden geschoten, maar met een kleurloze substantie in een kunststof bolletje. De Faunabescherming maakte opnieuw bezwaar, maar de provincie liet de organisatie weten dat er vanaf 14 juli gebruik gemaakt zou kunnen worden van “de paintball-ontheffing”. Of de provincie het geweer ook buiten De Hoge Veluwe wil gebruiken, is niet duidelijk. De dierenrechtenorganisatie stapte opnieuw naar de voorzieningenrechter en die heeft nu een ordemaatregel getroffen.

De voorzieningenrechter laat zwaar wegen dat Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben laten weten dat ze het paintballgeweer daadwerkelijk gaan gebruiken als het nodig is. In de eerdere rechtszaak is echter al vastgesteld dat schieten met een paintballgeweer nog niet eerder in Nederland is ingezet tegen wolven. Omdat daarover weinig bekend is, de wolf een beschermde status heeft en het te tamme dier op dit moment niet meer op De Hoge Veluwe wordt gezien, heeft de voorzieningenrechter ingegrepen.

De rechtbank zou eigenlijk op 21 september verder gaan met de zaak. Maar een ordemaatregel kan niet te lang duren, aldus de rechter. Daarom is de zaak nu naar voren gehaald naar 27 juli.